Vrei să lucrezi în domeniul construcțiilor?! Îndemânarea Construct te așteptă în echipă! AFLĂ mai multe detalii! Una dintre cele mai cunoscute firme de construcții din Bistrița-Nasaud, Indemanarea Construct vine in aceasta perioada cu oferte variate de locuri de munca vacante in domeniul construcuțiilor. Se cauta mecanici, instalatori, muncitori construcții civile și industriale, posturi pentru care firma pune la dispoziție celor interesați, pachete salariale atractive, tichete de masa, bonusuri de performanța, transport gratuit și foarte important – specializare la locul de munca! Conducerea renumitei firmei de construcții din Bistrița-Nasaud, Indemanarea Construct, angajeaza in aceasta perioada: mecanici/deservenți… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O copila de 13 ani din Arcalia a plecat de mai bine de o saptamana de acasa. Cum nu a anunțat unde merge și nici nu s-a mai intors, parinții au anunțat poliția. Oamenii legii o cauta și va cer și voua ajutorul. Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 13 ani, care a plecat voluntar de domiciliu,…

- O copila de 13 ani din Arcalia a plecat de mai bine de o saptamana de acasa. Cum nu a anunțat unde merge și nici nu s-a mai intors, parinții au anunțat poliția. Oamenii legii o cauta și va cer și voua ajutorul. Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o tanara de 13 ani, care a plecat voluntar de domiciliu,…

- Universitatea Babeș Bolyai se pregatește de reabilitarea unuia dintre cele mai deosebite castele din Bistrița-Nasaud, cel de la Arcalia. Odata ce lucrarile vor fi gata, castelul va fi de-a dreptul spectaculos: Clujenii de la Moebius Engineering, care se afla in spatele proiectarii structurale a complexului…

- „Indiferent daca esți țaran sau orașean, cosaș obișnuit sau incepator absolut, o bestie de putere sau mai degraba firav, plin de energie sau ușor de obosit – hai sa facem fan…! La o claca de vara…!” Cam așa suna provocarea lansata de belgienii de la ferma Ermitaj Malin. O neobișnuita invitație la aventura…

- Unul dintre angajații Leoni diagnosticați cu Covid a decedat ieri. Barbatul, care muncea de ani buni la producatorul neamț suferea și de obezitate și ar fi avut și probleme pulmonare. Autoritațile locale din Leșu cred ca acesta s-ar fi infectat la locul de munca. Bistrița-Nasaud a inregistrat ieri al…

- Sectorul constructiilor are nevoie de romanii care s-au intors in tara, in contextul pandemiei de COVID-19, a transmis Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA), precizand ca deficitul de forta de munca in acest domeniu ajunge la 500.000 de persoane. ARCA spune ca intoarcerea…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița a primit acordul pentru a folosi plasma recoltata de la donator vindecat de Covid-19 pentru tratamentul pacienților critici din cadrul secției Anestezie-Terapie Intensiva a unitații medicale. Managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany a anunțat…

- Directia de Sanatate Publica Neamț a confirmat 167 de cazuri cu COVID-19 la angajatii si beneficiarii Centrului pentru recuperarea si reabilitarea persoanelor cu handicap (CRRPH) Pastraveni. Din totalul imbolnavirilor, 100 de cazuri au fost inregistrate la beneficiari, iar 67 – la angajati. „Salariatii…