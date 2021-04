Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta dupa-amiaza, computerul tomograf al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara va fi repus in funcțiune. Piesa din cauza careia aparatul s-a oprit a fost inlocuita, astfel incat investigațiile imagistice vor fi reluate. „Am reușit sa aducem…

- O piesa de teatru inspirata din “Game of Thrones“, in colaborare cu scriitorul George R. R. Martin, este in pregatire pentru 2023, dupa cum au anuntat producatorii acesteia. Potrivit AFP, actiunea piesei se va derula “intr-un moment esential” al seriei literare “A Song of Ice and Fire”, a declarat intr-un…

- O crima teribila a zguduit Timișoara in toamna anului trecut. O tanara femeie, vanzatoarea la un magazin, a fost urmarita la ieșirea din tura de seara de la magazin și ucisa in scop de jaf. Autorul crimei a lovit-o oe femeie cu pumnii și picioarele și apoi a sugrunat-o. Individul a luat din poșeta victimei…

- “Cu dor de festivaluri, de prieteni și de muzica buna am colaborat cu bunul meu prieten Victor Stan și am lansat “Better Days”, o piesa diferita fața de producțile mele anterioare”, a spus Celia. Celia este o bine cunoscuta artista internaționala care a colaborat in trecut cu Shaggy, Kaye Styles, Chris…

- Diana Ivan, o timișoreanca in varsta de 16 ani, a lansat prima ei piesa, “Where My Heart Seems to Guide Me”. Piesa a fost compusa de catre Diana, iar versurile de Ovidiu “Dodo” Moldovan, care este raspunzator și pentru partea de inregistrare și producție, mixul și master-ul revenind in sarcina lui Attila…

- Institutul Francez din Romania lanseaza la Timișoara miercuri, 10 februarie, ora 18.00, o serie de conversații online, intitulate „Pour parler dʹEurope” (Sa vorbim despre Europa), care doresc ca in aceasta perioada de incertitudini pe care o traverseaza intreaga lume, sa reflecte schimbarile care…

- Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, va organiza, in perioada... The post Concurs național organizat de Universitatea de Vest pentru liceeni appeared first on Renasterea banateana .

- Viorica Dancila a anunțat ca urmeaza sa publice o carte-interviu in care dezvaluie partea sa de adevar din timpul mandatului de premier. Din pacate, cartea reprezinta o amenințare la adresa catorva nume importante din PSD, printre care se numara fostul lider PSD, Liviu Dragnea, cat și Marcel Ciolacu.…