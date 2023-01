Vrei sa iti cumperi o locuinta in Bucuresti? Iata ce factori sa iei in considerare!

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au gasit cinci tone de articole pirotehnice in doua locatii detinute de un barbat din Bucuresti. Acesta aducea materialele din strainatate si le vindea pe internet, la negru. Vineri, 16 decembrie, atat locuinta barbatului, cat si un depozit din judetul Ilfov au fost perchezitionate de politisti.…

- Schimbarea locuintei implica numeroase decizii si un plan bine pus la punct. Trebuie luate in vedere o multitudine de aspecte, iar printre altele, persoanele care se muta trebuie sa decida ce se va intampla cu vechea mobila din locuinta. Relocarea unei locuinte inseamna organizare, impachetare, transport…

- Medicul stomatolog Juncanaru Iulian a decedat de curand. Conform apropiaților, acesta ar fi avut probleme cu inima. El a absolvit facultatea de Stomatologie de la Oradea, și activa ca și profesionist in domeniu la București. Familia prietenii și cunoștințele au scris pe pagina sa de facebook mai multe…

- In timp ce prețurile la utilitați și mancare cresc, piața imobiliara din Romania pare ca merge pe o panta descendenta. Cat costa in ziua de azi un apartament mai vechi, cu trei camere, in București.

- Spalarea manuala a hainelor este o modalitate de a le menține curate, dar folosirea unei mașini de spalat iți ofera aproape intotdeauna rezultate mai bune și in mai puțin timp. O mașina de spalat rufe iți ofera o modalitate rapida de a spala rufele, deoarece poate gazdui mai multe piese de imbracaminte…

- Fiul lui Ioan Andone, Mihnea, este foarte preocupat de noua sa casa. Baiatul celebrului antrenor de fotbal și-a achiziționat o locuința de lux chiar in București. Ei bine, in aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui, iar acesta nu era…

- O romanca spune ca a gazduit o familie de ucraineni compusa din doi adulți și 4 copii și s-a trezit fara chei și cu ușa incuiata. Femeia a relatat ce ar fi pațit pe pagina Uniți pentru Ucraina: „Buna ziua, aș vrea sa va povestesc ce am pațit eu cu o familie de ucraineni formata din 6 membri (2 adulți…

- Ioana Nastase a rabufnit in mediul online dupa ce Ilie Nastase a transmis prin intermediul presei ca soția lui a disparut de o luna. Cancan a scris ca aceasta l-a parasit, din nou, pe Ilie, ca nu ii mai raspunde la telefon și ca e de negasit. Soția fostului mare jucator de tenis neaga totul și povestește…