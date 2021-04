Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea seniorilor din mediul rural progreseaza cu dificultate, iar persoanele vulnerabile risca sa fie ignorate, atrage atenția Dan Voiculescu, intr-o postare pe blog. Vezi și: REPLICA acida a lui Alexandru Rafila pentru Florin Cițu: 'Eu nu ma simt analfabet, cu atat mai puțin in raport…

- Camera Deputatilor a respins motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Adrian Oros. Moțiunea a picat miercuri in Parlament, cu 115 de voturi „pentru”, 166 voturi „contra” și zero abtineri. Este a treia motiune simpla a social-democratilor respinsa in aceasta sesiune parlamentara. Surpriza! Printre…

- Raluca Turcan și Vlad Voiculescu vor fi SANCȚIONAȚI pentru poza aparuta in mediul online. Lucian Bode: „Nimeni nu este mai presus de lege” Lucian Bode susține ca nimeni nu este mai presus de lege, de aceea inclusiv miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Turcan vor fi sancționați pentru nepurtarea maștii…

- Intrebat la conferința de presa de astazi, 9 martie, daca este adevarat ca a facut plangere la premierul Florin Cițu cu privire la datele facute publice de Ministerul Sanatații cu privire la vaccinare, președintele CNCAV Valeriu Gheorghița a spus ca a facut o informare, la solicitarea prim-ministrului…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca scoala online si lipsa socializarii au afectat foarte mult copiii si a subliniat ca ministerul pe care il conduce cauta solutii pentru a veni in sprijinul acestora. "E o problema reala si am avut…

- Comportamentul elevilor a fost schimbat de pandemie: Care sunt fricile acumulate de copii pe perioada școlii online ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Copiii sunt afectați grav de restricțiile impuse…

- La finele lunii ianuarie, la Sebeș, era nelipsita expoziția columbofila, organizata de autoritațile locale in parteneriat cu Asociatia crescatorilor de porumbei voiajori, de ornament, pasari si animale de companie „Muhlbach 2008”. Organizarea celei de-a XIV-a ediții a acestui eveniment, in mediul online…