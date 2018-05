Stiri pe aceeasi tema

- EDUCATIV… Anul acesta, la Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu’’ din Husi, “Scoala Altfel” s-a desfasurat in perioada 16 – 20 aprilie. Ȋn acest interval, elevii si profesorii au fost implicati in activitati extrascolare foarte interesante. Au fost in vama Albita, au fost la Barlad, unde au vizitat cele…

- Conform statisticilor mondiale, numarul persoanelor care se imbolnavesc anual de cancer ar putea ajunge la 24 de milioane pana in 2035. Medicii oncologi vorbesc deja despre cancer ca despre o boala cronica, situație aparuta ca urmare a imbatranirii populației, dar ...

- Istoricul Filip-Lucian Iorga este noul director adjunct al Directiei Generale Programe prin Reprezentante si in Comunitatile Istorice a Institutului Cultural Roman (ICR). Numirea acestuia este extrem de...