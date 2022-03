Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne anunta, ca 2.880 de locuri sunt scoase la concurs pentru admiterea in scolile postliceale din subordine. Cererile de inscriere se pot depune, incepand din 7 martie, pana in 18 martie. Evaluare cunostintelor va avea loc in 9 aprilie. „In perioada 7 martie – 27 mai 2022, se organizeaza…

- Admitere in scolile de politie, mai dificila din 2022: Ce trebuie sa cunoasca viitorii oameni ai legii Admitere in scolile de politie, mai dificila din 2022, Campina și Cluj Napoca: Cand este programat noul examen de admitere 2022 • Cum vor fi evaluati candidatii • Cum vor fi notati candidatii Ministerul…

- Guvernul a aprobat in ședința proiectul de hotarare prin care se dubleaza numarul de locuri in școlile de Poliție, Jandarmerie și Pompieri, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Masura vine ca urmare a unei cereri din partea Ministerului de Interne in contextul in care exista un deficit de…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 12 ianuarie 2022, proiectul de hotarare prin care se dubleaza numarul de locuri in școlile de Poliție, Jandarmerie și Pompieri, din subordinea Ministerului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Admitere 2022 in școlile de Poliție, Jandarmerie și Pompieri: MAI dubleaza numarul de locuri. Școlarizare in sistem ”suveica” ????????????????̆???????????? ???????????????????????????????????? ????̂???? ????̦???????????????????????? ???????? ????????????????????̦???????? ???????? ????????????????????????????????̆…

- Vești bune pentru cei care doresc sa urmeze o cariera in poliție. Ministerul Afacerilor Interne vrea sa dubleze numarul de locuri in școlile de Poliție, Jandarmerie și Pompieri, printr-un proiect de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Veste buna pentru absolvenții de liceu de anul acesta care doresc sa urmeze o cariera in una din instituțiile Ministerului de Interne. Un proiect de hotarare de guvern publicat de Ministerul Educației la finalul anului trecut prevede dublarea numarului de locuri in școlile de Poliție, Jandarmerie și…

- Videoconferinta cu prefectii la Palatul Victoria Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro Videoconferinta cu prefectii la Palatul Victoria, pe tema pregatirii pentru sezonul rece Videoconferinta cu prefectii la aceasta ora, la Palatul Victoria, pe tema pregatirii pentru…