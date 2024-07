Vrei să fii DETECTIV PARTICULAR? Se fac înscrieri pentru examenul de obținerea a atestatului Inscrierile pentru o noua sesiune de examen pentru obținerea atestatului de detectiv particular au inceput! Data limita pentru inscriere este 15 august 2024, iar examenul va avea loc la data de 5 septembrie 2024. Persoanele interesate de obținerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul I.P.J. Argeș, pana la data de 15 august 2024, inclusiv, dosarele personale intocmite conform art. 5 si art. 6 din Legea 329/2003 (cu completarile aduse prin O.U.G. nr.41/28.06.2016), in vederea susținerii examenului ce va avea loc, in data de 5 septembrie 2024, orele 10:00, la sediul acestei instituții.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Argeș anunța o noua sesiune de examen pentru obținerea atestatului de detectiv particular. Data limita pentru inscriere este 15 august, iar examenul va avea loc la 5 septembrie. Potrivit sursei citate, cei interesați de obtinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul IPJ Arges,…

- Astazi incepe o noua etapa de inscrieri in Programul „Rabla plus” pentru persoane juridice, primarii si institutii publice. Bugetul total alocat acestei etape, care se incheie pe 18 august, este de 360 de milioane de lei. Inscrierile se realizeaza prin incarcarea documentelor necesare in aplicatia informatica,…

- Persoanele juridice, primariile si institutiile publice se pot inscrie, de astazi, intr-o noua etapa a programului Rabla Plus. Bugetul total alocat acestei etape, care se va incheia pe 18 august, este de 360 de milioane de lei. Mai multe detalii despre program are Catalina Cretu: Inscrierile se realizeaza…

- Parinții pot depune o cerere cu 3 opțiuni in perioada 27 mai – 14 iunie. Acte necesare la dosarul de inscriere la gradinita 2024: a) copie de pe certificatul de nastere al copilului; b) copie de pe actele de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal; c) adeverinta de angajat pentru fiecare…

- Cainii ghizi ai persoanelor cu dizabilitați, acces liber in toate spațiile publice: Legea a fost promulgata Cainii ghizi ai persoanelor cu dizabilitați, acces liber in toate spațiile publice: Legea a fost promulgata Persoanele cu dizabilitați insoțite de caini-ghid vor avea acces cu patrupedul in toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ prevede ca persoanele cu handicap vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun, magazine, alte…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ prevede ca persoanele cu handicap vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun, magazine, alte…

- Cainele-ghid care insoteste persoana cu handicap grav are acces liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura servicii publice si in mijloacele de transport in comun, inclusiv in taxiuri si in mijloacele auto de transport alternativ.