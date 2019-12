Vrei sa faci bani din online? Acum este momentul sa fii pe Instagram #Interviu Alex Penes, GrowMaster Academy Alex Penes are 37 de ani si ii invata pe tineri cum sa faca bani din Instagram (nu doar sa piarda timpul in retea), dar si pe oamenii din companii, despre ce inseamna business pe Instagram.



Dupa ce a incercat totul pe propria piele, a esuat si a incercat din nou, Alex a creat eBook-ul "De la Incepator la Avansat in doar 7 Pasi. Descopera tainele Instagramului".



Mai mult decat atat, a creat proiectul educational GrowMaster Academy, o platforma online pe care sustine cursuri despre Instagram.



"Trendul este unul clar. Din ce in ce mai multi oameni vor sa fie antreprenori,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce in intreaga lume decorațiunile de Craciun capata noi forme și sunt construite din materiale din ce in ce mai moderne și ecologice, o fabrica din Romania se incapațaneaza sa pastreze tradiția globurilor clasice, de sticla. Și ideea se dovedește un succes: anul acesta au avut comenzi de un…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca prima zi a votului in strainatate, in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, s-a incheiat in 777 de secții de votare din Europa, Asia, Africa și Australia, iar pana la 23.00, ora Romaniei au votat 94.109 de romani, potrivit datelor furnizate de BEC.„Prima…

- Romanii din diaspora continua sa voteze sambata in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, dupa ce vineri s-a inregistrat o prezența la urne mai mare fața de primul tur cu peste 16.000 de alegatori. In a doua zi a votului in diaspora au votat 96.044 de romani la secțiile deschise in strainatate…

- “Without You”, celebrul hit semnat Mariah Carey din 1994, avea sa ajunga pe locul 3 in Statele Unite și pe primele poziții in Europa. De altfel, acest cantec este cel mai celebru hit al ei pe continentul nostru. Versiunea piesei interpretate de Mariah Carey a fost facuta dupa piesa lui Harry Nilsson…

- connect a luat parte la evenimentul de lansare al celui mai recent smartphone din portofoliul Motorola și conform oficialilor companiei noul telefon va fi disponibil in Romania dupa lansarea globala, fara a avea momentan o data exacta pentru disponibilitate. Razr este primul smartphone pliabil cu clapeta,…

- Prima zi a votului in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat in 777 de sectii de votare din Europa, Asia, Africa si Australia, iar pana la ora 23,00 (ora Romaniei) 77.130 de cetateni romani si-au exercitat dreptul de vot, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, informeaza…

- La sectiile de votare din afara Romaniei organizate pentru alegerile prezidentiale au votat vineri pana la 07:00 ora Romaniei 130 de alegatori. Acestia si-au exprimat dreptul de vot la sectii de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea de Sud, Filipine, China, Malaezia si Singapore. Cu excepția…

- UPS (NYSE:UPS) extinde serviciul UPS® Worldwide Economy in Europa, o soluție eficienta din punct de vedere al costurilor pentru produse cu greutate și dimensiuni reduse. Dupa lansarea din iulie 2019 in SUA, Canada, China, Hong Kong și Marea Britanie, serviciul este acum disponibil și clienților din…