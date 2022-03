Vrei să devii detectiv particular? Iată ce criterii trebuie să îndeplinești! (P) Foarte multi oameni sunt fascinati de meseria de detectiv privat, prin prisma filmelor si cartilor politiste, care au creat un anumit tipar referitor la cum ar trebui sa arate un astfel de profesionist. In realitate, detectivii particulari sunt oameni obisnuiti, insa cu abilitati aparte, care ii ajuta sa comunice cu toate tipologiile de persoane, sa observe si sa puna cap la cap informatiile obtinute, astfel incat sa poate rezolva orice misiune. Cine poate deveni detectiv privat? Aproape oricine isi doreste poate deveni detectiv particular, insa oamenii trebuie sa indeplineasca anumite conditii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani, urmarit international de autoritatile franceze pentru proxenetism, a fost arestat de politisti la Timboesti, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Politistii din Drobeta Turnu-Severin au gasit, intr-un apartament din Drobeta Turnu-Severin, un animal mai putin obisnuit: familia crestea un strut. Proprietarul a fost amendat, noteaza Mediafax. Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti a fost sesizat, sambata, ca intr-un bloc situat la marginea…

- Cheful s-a incins in apartamentul unei familii din Targu Jiu, iar cand volumul muzicii a devenit insuportabil, cațiva vecini au sunat la 112. In cateva minute, polițiștii și jandarmi au navalit in casa, au spart geamul unei uși, precum și un televizor. Mai mult, ca sa-i linișteasca pe scandalagii, au…

- Politistii galateni cauta un barbat de 57 ani din judetul Bacau, care a plecat din Tulcea si nu a mai ajuns la domiciliu, in ultimele doua zile fiind semnalat in judetul Galati, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigatii…

- Proiectul completeaza HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac parte din reteaua principala de strazi a Municipiului Bucuresti, prin extinderea competentei de ridicare a autovehiculelor…

- „In continuarea masurilor luate in data de 21.12.2021, in contextul manifestației de protest de la Palatul Parlamentului, suplimentar, au mai fost identificate 211 persoane, fiind aplicate alte 45 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 24.500 de lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020…