- Conform unei legi care a intrat recent in vigoare, organizatorii de jocuri de noroc, inclusiv Loteria Romana, sunt obligați sa legitimeze pe toți cei care le calca pragul și sa stocheze datele de identificare ale acestora. Experții consultați de „Adevarul” susțin ca noua lege incalca regulile GDPR

- Jocurile de noroc au devenit o parte omniprezenta a culturii moderne, fiind o forma populara de divertisment pentru oamenii de toate varstele, astfel ca sunt o modalitate convenabila si captivanta de recreere. De-a lungul timpului, dorinta oamenilor de a-si petrece timpul liber in cazinouri a crescut,…

- Oricine a fost la un cazinou știe ca o parte semnificativa a populației de jocuri este formata din seniori. Membrii in varsta ai comunitaților noastre pot fi atrași de jocurile de noroc din mai multe motive. Au timp și niște bani in plus de cheltuit. Mulți considera ca jocurile de noroc sunt, de asemenea,…

- Incidentul a avut loc pe strada Anghel Saligny din Galați. Echipajele de la Serviciul Județean de Ambulanța au facut eforturi pentru a-l ține in viața, insa acestea au fost fara succes.Potrivit primelor informații, barbatul lucra ca agent de paza și ar fi pierdut intreg salariul la jocuri de noroc,…

- Cele mai cunoscute mituri despre cazinourile online Incepand cu anul 1996, atunci cand prima platforma de casino (InterCasino) a inceput sa opereze live, au aparut tot felul de mituri despre cazinourile online. Indiferent ca a fost vorba despre cazinouri online straine sau care opereaza la nivel local,…

- Nu toate jocurile de noroc sunt asa de simplu de jucat si au reguli usor de inteles. Multe te vor face sa pierzi banii alocati pentru jocurile de noroc mai repede decat iti inchipui. Sunt de evitat jocurile de noroc care se bazeaza prea mult pe strategii complexe, pe noroc si pe matematica, pe statistici,…

- Jocurile de noroc pot fi oricand o sursa foarte buna de castiguri suplimentare pe langa salariul lunar. Dar ca sa ajungi la aceste castiguri permanente si la profit ai nevoie de rabdare, de noroc, de strategii si de multa intuitie, de ceva matematica si de alegeri corecte.

- Intrebarea daca jocurile de cazino și aparatele de joc sunt sau nu trucate este una dintre cele mai frecvente pe care le veți gasi la jucatorii la cazinouri online. Acest lucru nu este surprinzator, dar este totuși important sa știm daca jocurile de la cazinourile online sunt cu adevarat aleatorii și…