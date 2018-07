Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul Tehnologiilor InformaE›ionale din Republica Moldova a cunoscut o creE™tere constantAƒ A®n ultimii opt ani. Astfel, A®n acest domeniu sunt A®nregistrate progrese semnificative care poziE›ioneazAƒ Moldova A®n categoria AAƒrilor cu un nivel mediu de dezvoltare a sectorului TIC.

- Serviciul Vamal a gazduit astazi, 5 iulie, intrevederea trilaterala a conducatorilor autoritaților vamale din Republica Moldova, Republica Italiana și Ucraina, organizata in premiera, in țara noastra.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna iunie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 337.800 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 199 controale, in urma carora…

- Un memorandum de colaborare in domeniul energiei din biomasa a fost semnat astazi, la Chișinau, intre Clusterul Energiei din Biomasa din Republica Moldova și Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy din Romania, in cadrul Saptamanii Europene a Energiei Durabile.

- O victorie contra Fake News. Domeniul, dar și pagina de Facebook ce promovau minciuna și anume faptul ca Andrei Nasate ar fi dat in arenda Chișinaul, pentru 50 de ani arabilor, au fost șterse. Asta dupa ce East Stratcom Task Force, proiectul european de combatere a campaniilor „știrilor false" a validat…

- Drumul vinului, care leaga Romania de Republica Moldova, va fi finalizat pana la sfarsitul anului, estimeaza ministrul Turismului, Bogdan Trif. Proiectul face parte dintr-un acord de cooperare intre cele doua tari, prin care vor fi lansate, de asemenea, pachete turistice comune. Saptamana viitoare,…

- Campaniile de informare, realizarea materialelor jurnalistice de investigație pe domeniul de mediu, precum și crearea unui cadru normativ legislativ de protecție a ariilor naturale pot contribui la protecția mediului ambiant în Republica Moldova. Mai multe propuneri pentru autoritați au fost…

- Lioșa Semipalatenschii, originar din Kazahstan, a fost retinut ofiterii INI si PCCOCS. In varsta de 60 de ani, interlopul se afla in tara noastra pentru a aranja o "afacere" cu trafic de droguri din Kazahstan in tarile Europene, cu tranzit prin Republica Moldova.