Vrei o pensie de 3000 de lei? Iata cat trebuie sa cotizezi lunar in functie de varsta Pensia de la stat nu prea mai da speranta multor romani, asa ca, ar trebui sa te gandesti singur la viitorul tau si sa iei deciziile cele mai bune mergand pe un scenariu cat mai pesimist.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cat trebuie sa economisesti lunar pentru o pensie decenta.



Din acest motiv, ar trebui sa iei in calcul si optiunea unei pensii private facultative pentru batranete. Am facut cateva calcule pentru a-ti arata cam cati bani va trebui sa investesti lunar pentru a sta linistit.



Astfel ca, daca vrei sa ai o pensie de 3.000 de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

