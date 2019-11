Vrei o geanta noua? Iata ce criterii trebuie sa ai in vedere in procesul de achizitie!

Stiri pe aceeasi tema

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale s-a incheiat in Europa, Asia, Africa si Australia, a anuntat, duminica seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Procesul electoral continua in Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Cuba, Mexic, Peru, Statele Unite ale Americii, Uruguay,…

- Functiile de conducere din Ministerul Public, respectiv la Parchetul General, DIICOT si DNA, sunt ocupate de sefi interimari. Noul ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat ca numirile in viitoarele poziții de conducere nu vor fi facute dupa criterii politice sau de prietenie, conform realitatea.net.…

- Trei cladiri din municipiul Satu Mare au ramas in procesul de selectie a unui nou sediu pentru Biblioteca Judeteana, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean, Pataki Csaba, scrie Agerpres.

- Grupul ungar MOL Grup a anuntat luni ca incheie procesul de achizitie a Grupului german Aurora, si isi consolideaza prezenta in segmentul materialelor compozite pe baza de reciclare si pozitia sa ca furnizor pentru industria de automobile, potrivit news.ro.”Ca urmare a obtinerii avizelor necesare…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca Biroul Politic Executiv al ALDE a decis sa voteze, la vedere, in favoarea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.

- "Prin proiectul 'Caracal - Un oras curat!', ne-am propus sa mobilizam cat mai multt locuitori ai municipiului pentru a curata deseurile din arealele naturale ale municipiului. Si asta intr-o singura zi. Am organizat a doua editie a acestui proiect avand ca parteneri - voluntari inregistrati, locuitori…

- Intoarcerea din vacanța este afectata in Spania de greve in transportul feroviar și aerian. Mai multe proteste au inceput de vineri in aeroporturile spaniole, iar sute de trenuri au fost anulate, transmite corespondentul nostru, Felix Damian.