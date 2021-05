Vrei nuntă anul acesta? Învață cum să-ți testezi invitații Masurile de relaxare adoptate de Guvern vor permite, in sfarsit, si nunti. Nu mai puțin de 200.000 de cupluri asteapta aceasta veste, pentru ca nu s-au putut casatori, pana acum, din cauza pandemiei. Iar pentru a se putea casatori, mirii sunt dispuși sa invețe cum sa le faca teste rapide invitaților la intrarea in localul […] The post Vrei nunta anul acesta? Invața cum sa-ți testezi invitații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a explicat, luni seara, la Guvern, care au fost cauzele tragediei produse la Spitalul “Victor Babeș”, din Capitala. Principalele declarații ale lui Raed Arafat: Vreau sa sublinez clar ca ce spun acum poate sa fie…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, la Guvern, ca nu va exista in Romania o noua carantina naționala, idee susținuta public de secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. „Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Va dadea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest…

- O nunta cu zeci de invitați, din județul Dolj, a fost oprita de trupele de intervenție ale Poliției. Și asta dupa ce invitații au inceput sa transmis live pe Facebook imagini de la petrecere. Polițiștii s-au autosesizat și au descins la petrecerea de nunta organizata in localitatea Catane. La fața locului…

- Scandal la varful PNL, intre liderii marcanți ai partidului, care il acuza pe premierul Florin Cițu ca a scapat fraiele din Guvern cu privire la miniștrii USR-PLUS, iar in privința șefilor de agenții propuși de PNL…iși face propria evaluare. In ședința Biroului Executiv Național al PNL, mai mulți lideri…

- In ședința de Guvern de miercuri s-a aprobat schimbarea din funcția de prefect al Capitalei al lui Traian Berbeceanu. “Curațenia de primavara” la nivelul prefecturilor din țara a vizat 103 prefecți și subprefecți care au fost schimbați din funcție. „A fost eliberat din funcție domnul Traian Berbeceanu.…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi “pentru” si 16 voturi “impotriva”, conform Agerpres. Niciunul din amendamentele depuse de opiziție nu a fost adoptat, așadar proiectul de buget pe 2021a…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat ca in ședința de guvern s-a stabilit ca ajutoarele pentru industria Horeca nu vor mai fi acordate pe principiul „primul venit, primul servit”, stabilit in pandemie de Guvernul condus de Ludovic Orban. Practic, noua ordonanța…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a anunțat o decizie luata de Guvern privind pensiile: acestea nu vor mai crește in acest an, ci vor fi indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formula care va lua in calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent.…