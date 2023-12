Vrei, nu vrei, statul îți face cont bancar. Sunt și unele avantaje Fiecare roman va avea un cont bancar gratuit, fara sa fie nevoie sa achite comisioane, potrivit deciziei luate luna trecuta de Parlament. Contul va putea fi folosit in vederea incasarii pensiei sau a salariului. Proiectul prevede ca deschiderea și administrarea contului, retragerea de numerar, interogarea soldului la bancomat, plațile online și inchiderea contului de baza, utilizat de cetațeni in relație cu statul, sa fie lipsite de comisioane, cu excepția plaților cu cardul pentru jocurile de noroc. Așa cum apare intr-un proiect legislativ care a trecut de votul decisiv din Camera Deputaților,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, proiectul de lege care garanteaza fiecarui cetatean dreptul la un cont bancar in care sa i se vireze salariul sau alte venituri, fara a-i fi percepute comisioane. Potrivit documentului care urmeaza sa mearga la promulgare la Presedintie, fiecare cetatean…

- „M-as bucura si eu sa nu atace nimeni la Curte, insa este atributul legal al celor de la Inalta Curte, isi pot exercita acest drept, daca, in urma analizei pe care o fac, considera ca nu au fost indeplinite solicitarile pe care Curtea Constitutionala le-a trecut in considerentele hotararii pe care au…

- In urmatorii doi ani, vom recurge din ce in ce mai puțin la tranzacțiile in numerar. Conform proiectului asumat de Guvern in Parlament, se dorește restrangerea utilizarii acestui tip de plata. Astfel, persoanele fizice vor avea posibilitatea sa cheltuie in numerar cel mult 5.000 de lei in magazine.…

- Premierul a declarat ca proiectul de lege privind jocurile de noroc, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, va intra intr-un regim de adoptare rapida. Initiativa prevede ca salile de pacanele sa fie amplasate numai in afara oraselor, iar amenzile pentru cei care permit accesul minorilor sa creasca…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 2 octombrie, in debutul ședinței de Guvern, ca nu are „nicio problema cu amenințarile” despre care susține ca vin din „industria pacanelelor” și a transmis ca este convins ca autoritațile „vor face lumina”.„In final, vreau sa anunț ca voi merge inainte și in…

- Un proiect de lege, aflat in dezbatere publica, nu le va mai permite anumitor romani sa lucreze la cerere dupa pensionare. Noua lege a invațamantului superior, care este in vigoare de la inceputul acestei luni, ar urma sa sufere modificari, potrivit unui proiect de lege care se afla in dezbatere la…

- O categorie de romani risca sa nu mai poata lucra la cerere, dupa ce se pensioneaza, asa cum era pana acum, daca proiectul de lege aflat in dezbatere va fi adoptat. Noua lege a invațamantului superior, care este in vigoare de la inceputul lunii, ar urma sa fie modificata, potrivit unui proiect de lege…

- Pacanelele și jocurile de noroc vor fi scoase in afara localitaților, așa cum a anunțat premierul in urma cu cateva zile. Este vorba de localitați mai mici de 20 de mii de locuitori. In cazul marilor orașe, cum este Cluj-Napoca, spre exemplu, va exista cate un aparat sau o sala de jocuri la 20 de mii…