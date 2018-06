Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a desfasurat in municipiul Tg-Jiu faza locala a concursurilor cu tematica de pompieri si protectie civila “Cu viata mea apar viata”. Concursul este organizat de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in fiecare…

- Camera Deputatilor de la Madrid a acceptat joi sa examineze un proiect de lege care ar autoriza eutanasia, o premiera in Spania, unde perspectiva legalizarii unei astfel de proceduri continua sa intampine o puternica opozitie, relateaza AFP.Deputatii spanioli s-au pronuntat cu 173 de voturi…

- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a explicat ce-i mai motiveaza pe dinamoviști in finalul sezonului. Dinamo se pregatește de finala play-out-ului, sambata seara, cu FC Botoșani, in Ștefan cel Mare. "Cainii" au 6 puncte avans, Florin Bratu a facut curațenie la echipa, promovand tinerii in locul celor…

- Evaluarea postural globala a copiilor cu tehnologia Global Postural System de la PhisioKinesis-Recuperare Medicala, un aparat unic in Bacau, a dezvaluit o realitate alarmanta: peste 90% dintre copiii evaluați au deformari ale coloanei. „Pașește drept in viața!” este o campanie demarata inca din luna…

- Reputatul profesor universitar Marin Petrisor a murit in dimineata zilei de 10 martie 2018, la varsta de 85 de ani. El sustinea cursuri la Facultatea de Litere si la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.

- Celebra Israela a murit. Femeia de afaceri a fost gasita fara viata, aseara, in locuința sa, cazuta in baie. Prietenii nu mai reusisera sa ia legatura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritațile pentru a intra in casa, forțand ușa. Israela avea 70 de ani si suferea de astm. A devenit…