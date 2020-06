Vrei la terasă? Îți lași numele și numărul de telefon și apoi ești servit Prima zi de vara vine cu mai multa libertate. Oamenii pot sa se plimbe in voie și sa serveasca ceva bun pe terasele localurilor. Doar ca, inainte de a fi servit, TREBUIE indeplinite cateva condiții. Printre care și trecutul numelui și a numarului de telefon intr-un registru. 1 iunie, Ziua Copilului. Și ziua in care romanii și-au ”recaștigat” dreptul de a se plimba in voie și a sta la terase. Mai multe despre libertațile de care beneficiaza poporul roman, in vreme de pandemie, de la 1 iunie, aici: RELAXARE din 1 iunie: Liber la circulație, spectacole in aer liber, savuratul unei cafele pe terasa!… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii incearca sa afle care sunt criteriile pentru care au fost luate deciziile de disponibilizare, potrivit Realitatea Plus. Aceștia susțin ca unele posturi au fost scoase la concurs, iar alții au fost pur și simplu anunțați anunțați ca nu vor mai lucra la minister. Potrivit anunțului facut de ministrul…

- „Dragi clienți, dorim sa va anunțam ca odata cu sfarșitul perioadei de stare de urgența, magazinul nostru revine la program normal”, au anunțat cei de la The Drinks Store. Incepand de vineri 15 mai 2020, singurul magazin specializat in bauturi din Bistrița, The Drinks Store , trece la programul normal!…

- Angajații Farmaciei „Farmex” au distribuit gratuit peste 500 de maști chirurgicale, cetațenilor din Cugir, in zilele de 1 și 2 mai 2020, atat in farmacie cat și in comunitate. „Iubesc comunitatea, prețuiesc oamenii și nu a fost o zi pe care sa nu o incep cu intrebarea: Cum pot ajuta oamenii astazi?…

- De luni, oamenii care circula cu transportul public vor fi obligati sa poarte masti si manusi. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situatii Exceptionale a municipiului Chisinau, cu scopul de a preveni raspandirea noului tip de coronavirus.

- Dupa ce a fost aspru criticat pentru relaxarea nejustificata a masurilor de Paști, ieri seara ministrul de interne Marcel Vela a revenit asupra deciziilor. Acesta a anunțat ca s-au convenit noi masuri și reguli cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, IPS Daniel. Ținand cont de estimarile epidemiologice…

- Consiliul Consultativ al Municipiului Alba Iulia, organism aparut la inițiativa lui Mircea Trifu și care are reprezentanți in fiecare cartier al orașului anunța ca se va implica intr-un proiect prin care persoanele care lucreaza la casele de marcat aflate in magazine sa beneficieze de maști de protecție.…

- Ziarul Unirea Importuri MASIVE de masti si materiale medicale din Asia: Solutie provizorie pana cand vor putea fi produse intr-o cantitate suficienta in Romania Importuri MASIVE de masti si materiale medicale din Asia: Solutie provizorie pana cand vor putea fi produse intr-o cantitate suficienta in…

- Oamenii de afaceri propun 100 de masuri pentru sprijinirea business-ului in contextul pandemiei cu coronavirus, printre care amanarea platii contributiilor sociale și imprumuturi de la stat pentru a supravietui...