Stiri pe aceeasi tema

- IMM-urile pot depune solicitari pentru fonduri nerambursabile de pana la 250.000 de lei, destinate dezvoltarii activitaților de comercializare a produselor și serviciilor de piața, scrie Profit.ro Banii pot fi solicitați de firme pentru intarirea capacitații de promovare a produselor și serviciilor…

- Autoritatea finantatoare Municipiul Baia Mare, cu sediul in Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37, judetul Maramures, telefon: 0262-211.001, fax: 0262-212.332, e-mail: [email protected], site web: www.baiamare.ro, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul…

- Mitrea Cristina–Silvia a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, si fals in declaratii.

- Pana in 30 august, se pot depune dosare in cadrul Programului National “Romania in Miscare” 2018. Bugetul total din bani publici este de 63.000 de lei, iar fiecare proiect sportiv poate obtine alocare financiara de pana la 9000 de lei. Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru…

- „Trebuiau sa termine mai repede. S-au apucat de lucrare in iulie 2017, iar in august a fost perioada concediilor, asa ca nu au lucrat, revenind abia in luna septembrie. Lucrarile au fost sistate din nou pe perioada iernii, asa ca, in intervalul decembrie 2017 – apilie 2018, a fost liniste.…

- Ministerul Agriculturii a anuntat perioada estimativa de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor de finantare, proiecte ce vor putea fi depuse de fermieri pentru accesarea de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2018).

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect de lege privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati non-profit de interes general, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Promoveaza reglementari mai clare si coerente…

- Cum sa te eliberezi de energia negativa. Gandurile negative sunt cele care ne acapareaza viata si nu ne mai lasa sa traim in fericire si satisfactie. Specialistul indian in budism, Paramahansa Yogananda, ne da cateva sfaturi, prin care sa ne curatam aura de negativitate si sa ii redam sufletul bucuria…