- Peste 20 de site-uri de tip phishing si conturi de Twitter ofereau utilizatorilor „sansa” de a viziona gratuit filmele nominalizate la Oscar, potrivit unui raport transmis de producatorul rus de solutii de securitate cibernetica Kaspersky Lab, potrivit news.ro.”Cele peste 20 de site-uri de…

- Filmele populare nu obtin atentie doar din partea cinefililor, ci si a infractorilor cibernetici, apropierea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar crescand miza. Pentru a intelege mai bine cum incearca sa profite infractorii de interesul tuturor pentru filmele bune, cercetatorii Kaspersky…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii colaboreaza cu Google pentru a se asigura ca oamenii primesc in primul rand informatiile OMS atunci cand cauta online informatii despre noul virus gripal din China, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul…

- Lungmetrajele „1917: Speranta si moarte“, de Sam Mendes si „Mizerabilii/ Les miserables“, regizat de Ladj Ly, nominalizate la Oscar 2020, sunt premierele weekendului in cinematografele romanesti.

- Trei dintre filmele nominalizate la premiile Academiei americane vor fi proiectate weekendul acesta, la Cinema „Elvire Popesco”, unde propunerile Ungariei si Senegalului pentru selectie la Oscar vor rula in premiera.

- Productia sud-coreeana ‘Parasite’ se numara printre productiile nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, categoria la care au mai fost nominalizate productii precum ‘The Irishman’ si ‘Joker’. La categoria regina a premiilor Oscar, cea dedicata celui mai bun film, au mai fost nominalizate…

- Filmele populare sunt adesea folosite de infractorii cibernetici ca momeala pentru a distribui fișiere periculoase, iar ultimul film din saga „a galaxy far, far away” nu face excepție. In acest an, cel mai recent și ultimul film care continua trilogia Star Wars, a atras atenția atacatorilor chiar inainte…