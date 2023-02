Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Paladi, tinara care a ramas fara picioare in urma unui accident rutier cumplit, produs in capitala, a postat un mesaj pe rețelele de socializare. In ciuda nenorocirii, aceasta scrie ca iși dorește sa traiasca. Totodata, tinara a cerut ajutor pentru a putea face fața cheltuielilor necesare pentru…

- Șoferul, care a lovit o tanara cu BMW-ul pe viaduct și a lasat-o fara picioare este cercetat in libertate. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Locatarii a doua blocuri cu 16 etaje, din Chisinau, se pling de starea proasta a balcoanelor care pot oricind sa provoace o tragedie, scrie tvrmoldova.md. Tencuiala și elementele structurii de siguranța sint deteriorate și pot duce la prabușire. Specialistii au inspectat locul si susțin ca vor face…

- Accident tragic in Chișinau. O femeie a murit, dupa ce a fost lovita in plin de o mașina. Potrivit Poliției Capitalei, s-a intamplat astazi, in jurul orei 17:00, pe strada Salcamilor din Capitala. Femeie a murit pe loc, ne-au confirmat oamenii legii.

- Marius Vasluian este primul locuitor al muncipiului Chișinau care s-a nascut in noaptea dintre ani, anunța Primaria municipiului Chișinau. Copilul a venit pe lume la Spitalul municipal Gheorghe Paladi.

- Accident in Capitala. Un BMW X5, cu numere ucrainene, a fost boțit de un troleibuz. Potrivit martorilor, șoferul a vrut sa vireze peste 2 benzi, potrivit Unimedia . Menționam ca impactul s-a produs cu puțin timp in urma.

- Oana Zavoranu a postat pe Instagram un mesaj plin de ințelesuri, dupa ce recent declara ca vrea sa intre in politica și sa candideze la alegerile prezidențiale. Oana Zavoranu președintele Romaniei ? „Daca ma spurcam și intram in politica… acum, tot ce atingeam, brusc se transforma in aur… stați liniștiți…