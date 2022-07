Stiri pe aceeasi tema

- ”Iertați-ma, doamnelor! Am vorbit ca un marlan, ca un baiețaș de cartier fara pic de minte-n cap și fara nicio experiența de viața”. George Buhnici iși cere scuze, la mai bine de o saptamana dupa declarațiile facute (video)

- La mai mult de 10 zile de cand a starnit un scandal imens in spațiul online din Romania prin afirmațiile sale despre corpul soției sale „de minora” si cum nu-i plac „femeile cu vergeturi și celulita”, George Buhnici a postat pe canalul sau de YouTube un video de aproape patru minute, intitulat „IERTAȚI-MA,…

- George Buhnici a revenit cu un videoclip in care iși cere iertare dupa ce a vorbit despre aspectul fizic al tinerelor care nu au grija de corpul lor si care se afiseaza in costum de baie „cu celulita si vergeturi”, dar si despre sotia sa „care arata ca o minora”. Iata cum se apara.

- Georghe Buhnici a revenit cu un video prin care iși cere scuze pentru declarațiile care au starnit un val de reacții negative: „Iertați-ma, doamnelor!”. „Inca procesez tot ce s-a intamplat și se intampla”, a declarat cunoscutul realizator de vloguri. George Buhnici iși cere scuze in mod public, pe canalul…

- David Popovici este noul fenomen al inotului mondial, la doar 17 ani, dupa ce a cucerit doua medalii de aur in probele de 100 și 200 m liber la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Romanul a uimit pe toata lumea și a primit sute de mesaje de felicitare. Unul dintre mesaje scris miercuri seara…

- Shakira și Gerard Pique se despart, dupa 12 ani de relație. Cei doi au confirmat oficial desparțirea sambata, printr-un comunicat comun transmis de avocați. Potrivit presei din Spania, motivul separarii ar fi infidelitatea jucatorului Barcelonei. Ambii au avut, pe de alta parte, probleme cu Fiscul.

- Postul britanic BBC și-a cerut scuze, dupa ce mesajul „Manchester United este un gunoi” a aparut pe post. Marți, in timpul programului de știri de pe postul BBC News, a aparut mesajul ofensator la adresa clubului de pe Old Trafford. Ulterior, prezentatoarea știrilor și-a cerut scuze, menționand ca o…

- Parchetul ucrainean a cerut joi inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, proces in timpul caruia tanarul sergent de 21 de ani a cerut iertare pentru uciderea unui civil in primele zile ale invaziei militare, informeaza AFP,…