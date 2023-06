Vreau sa fiu ca tine. Joi, 22 iunie, la Batalionului 812 Infanterie "Bistrita" s-a desfasurat prima editie a programului "Militar pentru o zi", unde copiii militarilor bistriteni au putut vedea ce activitati desfasoara in fiecare zi parintii lor. Activitatea a debutat pe platoul unitatii, unde au fost expuse echipamente si tehnica din ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

