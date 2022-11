Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 24 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Roxana și Paul abordau diferite subiecte despre relatia lor. Daca tot am vazut declarațiile și apropierea partenerilor din cupluri, cei doi indragostiți nu stateau nici ei departe unul de altul.

- In ediția din data de 24 octombrie 2022 a emisiunii "Mireasa", sezonul 6, Miruna și Cosmin s-au aflat, din nou, intr-un conflict. Dupa ce au fost la cules de mere, la intoarcerea in casa, concurenta a fost deranjata ca iubitul ei a lasat-o in urma, intrand pe ușa cu lada de fructe inaintea sa. De aici…

- Cosmin a fost suparat pentru ca Miruna a ales sa faca curațenie in loc sa stea cu el. Discuția vine dupa ce concurenta a fost deranjata, in urma cu cateva zile, pentru ca el spala o oala in loc sa stea cu ea.

- Tensiuni in casa Mireasa. Miruna și-a descarcat sufletul dupa perioada delicata prin care a trecut. Sugestiile facute de matușa lui Cosmin, iubitul ei, au deranjat-o pe concurenta. Ce i-a spus lui Damaris.

- Miruna și Cosmin au discutat, zilele trecute, despre viitor. Fata parea nemulțumita de raspunsurile lui și, deși credeau ca au depașit momentul, dupa difuzarea materialului ea a mers in baie și a plans.

- Miruna, concurenta din casa "Mireasa" nu s-a mai putut abține. Aceasta a izbucnit in lacrimi intr-un moment in care s-a simțit nemulțumita de raspunsurile lui Cosmin, noul sau iubit. Ce s-a intamplat cu adevarat cu tanara venita sa iși caute marea dragoste.

- La petrecerea de sambata Cosmin și Miruna s-au sarutat cu patos. Firește, Simona Gherghe le-a adresat tinerilor tradiționala intrebare: „Va declarați un cuplu”. Cei doi s-au declarat un cuplu in casa Mireasa.

- Dupa cele intamplate la petrecerea de sambata din casa Mireasa Capriciile-Iubirii, mama Mirunei a simțit nevoia ieri sa-și spuna punctul de vedere, astfel ca a precizat ca ei i se pare ca au trecut prea ușor peste diferența de varsta de 5 ani dintre ei. Cu toate acestea, Cosmin și Miruna sunt din ce…