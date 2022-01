Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a șocat pe toata lumea, asta imediat dupa ce a declarat in direct la Antena Stars ca vrea sa se mute definitiv din Romania! Ce a determinat-o pe frumoasa bruneta sa ia aceasta decizie impreuna cu soțul ei, Alex Ashraf! Declarațiile vedetei in exclusivitate!

- ANDRA Maruța este printre multele vedete din Romania care se confrunta in prezent cu furtul de idetitate. Vedeta a ajuns la poliție. O pagina de socializare a distribuit recent un mesaj in care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oana Zavoranu este una dintre cele mai controversate și cunoscute vedete din Romania. Este o femeie puternica, independenta și temperamentala, demonstrand ca poate face fața oricarei greutați in viața. In spatele acelei forțe se ascunde o femeie sensibila, atunci cand vine vorba despre familia sa. Diva…

- Vica Blochina a fost recent invitata in emisiunea online „In Oglinda”, moderata de Mihai Ghița. Acolo, ea a povestit despre viața de lux pe care a dus-o pe vremea cand era dansatoare. Primea cadouri foarte prețioase de la barbați potenți financiar. Originara din Lituania, Vica Blochina e stabilita in…

- Oana Zavoranu a intervenit in conflictul dintre soțul ei, Alex Ashraf, și asistenta de la clinica lor care il acuza pe acesta ca a abuzat-o și ca nu a vrut sa-i dea salariul. Vedeta a rabufnit și considera ca soțul ei a procedat foarte bine in aceasta situație. Recent, un adevarat scandal a izbucnit…

- In afara carierei pe care o are in lumea mondena din Romania, Oana Zavoranu și-a investit o mare parte din banii sai intr-o afacere foarte profitabila pe care o are in București. Vedeta impreuna cu soțul sau, Alex Ashraf, au o clinica medicala ce le aduce lunar multe mii de euro in buzunare.

- Zeci de interviuri, dezvaluiri de senzație și povești neștiute. Declarații in premiera și multe culise de viața. Asta incearca sa scoata Mihai Bobonete, Catalin Maruța sau Mihai Morar de la invitații care vin la podcasturile lor de pe YouTube.Sunt vedete și sunt cunoscute de toata lumea. Apar la televizor,…