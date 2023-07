Alerta in statiunea Mamaia! O persoana scoasa inconstienta din mare! Intervin salvatorii

O persoana a fost scoasa in aceasta dimineata inconstienta din mare in Statiunea Mamaia, zona Hotelului Malibu.Potrivit ISU Dobrogea la fata locului intervine SMURD Mamaia, SMURD C si senilata Mamaia.Citeste si: Interventie… [citeste mai departe]