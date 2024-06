Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera Romana atrage atentia cu privire la conditiile privind calatoria minorilor in strainatate, avand in vedere ca se apropie vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi parinti calatoresc impreuna cu copiii in afara granitelor tarii. Conform unui comunicat al Inspectoratului General…

