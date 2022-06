Vrea promovarea în Golden League și apoi pleacă la iubită în Columbia! Imediat dupa ce va juca alaturi de naționala de volei in Final Four-ul Silver League, liderul echipei, Adi Aciobaniței, va zbura 10.000 km pentru a petrece vacanța cu iubita lui. Naționala masculina a Romaniei continua lupta pentru revenirea pe prima scena a voleiului european. Tricolorii s-au calificat fara emoții in Final Four-ul Silver League dupa o victorie clara contra Albaniei, scor 3-0 (25-18, 25-19, 25-22). Voleibaliștii au fost inspirați de victoria obținuta cu o seara inainte de naționalei de fotbal contra Finlandei. ”Chiar m-am uitat la meci cu colegul meu de camera, m-am bucurat foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

