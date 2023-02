Maia Sandu a raspuns, joi, celor care o intrebau daca intenționeaza sa candideze pentru o funcție politica, in Romania, la alegerile care vor avea loc in 2024. „Vreau sa fie foarte clar: nu candidez la nicio funcție in Romania. Știu ca sunt de cealalta parte a Prutului romani care urmaresc ce facem noi la Chișinau și unii dintre ei apreciaza ce facem noi la Chișinau. Suntem tare recunoscatori. Noi avem niște sarcini importante aici”, a declarat președinta Republicii Moldova la TVR, intrebata despre scenariul vehiculat ca ar urma sa candideze la președinția Romaniei. Cum comenteaza declarațiile…