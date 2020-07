Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a trait periculos, fiind la un pas de infrangere in etapa a 32-a a Seriei A italiene. "Batrana Doamna" a incheiat la egalitate meciul de pe teren propriu cu Atalanta Bergamo, scor 2-2.Oaspetii au deschis scorul dupa un sfert de ora de joc.

- Juventus Torino s-a calificat, vineri seara, in finala Cupei Italiei al fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 0-0, cu AC Milan, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor, acesta fiind primul meci de fotbal jucat in Peninsula dupa pauza de trei luni impusa de pandemia de coronavirus.…

- Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, cele doua vedete ale fotbalului de astazi, sunt „la acelasi nivel“, in opinia faimosului antrenor italian Marcello Lippi. „Pe Messi si Cristiano Ronaldo ii asez la acelasi nivel in ultimii 20 de ani. Ca si cu Maradona si Pele, nu se poate spune ca unul este mai bun…

- ​Presedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat, într-un interviu pentru postul francez RTL, ca meciul cu Juventus Torino, din mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor, va avea loc în data de 7 august, cu portile închise.“Meciul cu Juventus va avea…

