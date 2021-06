Stiri pe aceeasi tema

- Ce este sigilarea dentara Te intrebi daca toți copiii sunt afectați de carii dentare? Raspunsul este oferit de statisticile internaționale, care arata ca peste 50% dintre copiii cu varste pana...

- Aflați in plin scandal de divorț, Claudia Patrașcanu (42 de ani) și Gabi Badalau sunt pe punctul sa ingroape securea razboiului. Cei doi au hotarat sa se impace de dragul copiilor, Gabriel (7 ani) și Nicholas ( 4 ani), sa sa aiba o relație civilizata și dupa divorț, potrivit click.ro. Pentru prima data…

- Ce ar fi mancat, de fapt, Iisus și Apostolii la Cina cea de Taina? Raspunsul neașteptat al specialiștilor ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un studiu arheologic a dezvaluit ce ar fi mancat Iisus și…

- Claudia Patrașcanu a marturisit la Antena Stars ca in urma cu un an a incercat sa se mute in București, insa in prezent copiii sai și ai lui Gabi Badalau nu vor acest lucru. Cei mici plang atunci cand aud de asta.

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu lupta de aproape doi ani in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Perechea s-a separat in vara anului 2019. In prezent, baieții cuplului locuiesc in Agigea, alaturi de mama și de bunica lor, mama Claudiei. Claudia Patrașcanu, despre Gabi Badalau:…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau iși duc relația alt nivel, iar cei doi au ieșit in urma cu o zi la cumparaturi, insa nu singuri, ci impreuna cu copiii lor. Cei doi indragostiți i-au luat pe cei mici, le-au facut cunoștința, dupa care i-au rasfațat.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in anul 2019, iar in prezent lupta in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Unul dintre martorii Claudiei din cadrul procesului este artista Andreea Banica, cea care a luat-o de acasa dupa ce Gabi Badalau a dat-o afara. Andreea Banica,…