Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 28 decembrie a.c., in jurul orei 10.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un tanar, de 19 ani, deținea articole pirotehnice din categoriile F2 și F3 . In urma verificarilor efectuate a reieșit faptul ca tanarul ar fi comandat de pe un site…

- Polițiștii au facut 21 de percheziții la locuințele unor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, in urma carora au fost confiscate 11 arme. Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 21 de percheziții au fost facute in cadrul a 18 dosare penale, privind savarșirea a 33 infracțiuni,…

- Polițiștii au facut 21 de percheziții la locuințele unor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, in urma carora au fost confiscate 11 arme. Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 21 de percheziții au fost facute in cadrul a 18 dosare penale, privind savarșirea a 33 infracțiuni,…

- Polițiștii au facut 21 de percheziții la locuințele unor persoane banuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, in urma carora au fost confiscate 11 arme.Potrivit unui comunicat al IGPR, cele 21 de percheziții au fost facute in cadrul a 18 dosare penale, privind savarșirea a 33…

- Dosare penale la regimul rutier intocmite de polițiști La data de 06 noiembrie a.c., ora 19.35, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud au depistat un barbat in varsta de 54 de ani, din comuna Homocea, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 252=a, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice.…

- Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase din Mureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au pus in executare vineri, 6 noiembrie, trei mandate de perchezitie domiciliara, in județul Mureș, la locuintele a doi barbați banuiți…

- Barbat depistat in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice La data de 22 octombrie a.c., ora 22.40, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Vidra, in timp ce conducea un autoturism,…

- Miercuri, 14 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au depus in penitenciar un barbat de 41 de ani, pe numele caruia Tribunalul Maramures a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat la 4 ani, 10 luni și 608 zile inchisoare…