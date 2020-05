Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Vrancea au reținut vineri doua persoane care faceau parte dintr-un grup de cinci, care taiau ilegal lemne dintr-o padure privata din comuna Bordești.Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au surprins, vineri seara, un grup de cinci persoane, care taiau ilegal lemne dintr-o padure…

- In aceasta seara, in jurul orei 20:45, polițiștii din cadrul cadrul Secției 2 de Poliție Gugești, impreuna cu un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea au susprins un grup de 5 persoane, in timp ce taiau ilegal material lemnos dintr-o padure privata aflata pe raza comunei Bordești.…

- Sase persoane, cinci barbati si o femeie, implicati intr-un scandal care a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un cartier din Blaj, au fost retinute pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in cauza fiind aplicate si amenzi de 33.000 de lei pentru nerespectarea ordonantelor militare, a informat,…

- Doi tineri sunt cercetati penal dupa ce carutele cu lemne furate pe care le conduceau au fost descoperite din elicopter in timpul supravegherii aeriene a zonei, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, in cadrul actiunii desfasurate…

- In data de 15 martie a.c., adica duminica, patrule din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova au depistat mai multe persoane, pe raza comunei Filipestii de Padure, in timp ce transportau material lemons cu ajutorul unor atelaje hipo. Evident, fara a poseda documente de proveniența…

- O femeie in varsta de 71 de ani din comuna argeseana Cosesti, a carei disparitie fusese anuntata de familie marti, a fost gasita, miercuri, intr-o padure de la marginea localitatii, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, disparitia a fost…

- Ieri, 13 februarie 2020, Politia Municipiului Blaj cu sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier Alba, al Jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba – Secția de Jandarmi Blaj și al specialiștilor din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au organizat, pe raza localitaților rurale arondate…