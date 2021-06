Vrancea: Zeci de gospodării inundate în zona de munte a judeţului, la Vrâncioaia, Bîrseşti şi Negrileşti Zeci de gospodarii au fost inundate, marti seara, in zona de munte a judetului, in urma ploilor torentiale, la Vrancioaia, Birsesti si Negrilesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "In urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase din zona de munte a judetului Vrancea, avertizate cu Cod rosu, SVSU Vrancioaia intervine in satul Poiana, comuna Vrancioaia pentru evacuarea apei dintr-o curte, SVSU Barsesti intervine in satul Topesti pentru evacuarea apei din sase gospodarii, iar SVSU Negrilesti intervine la circa 40 de gospodarii inundate", a precizat ISU… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

