Stiri pe aceeasi tema

- Opt cadre medicale de la sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, dintre cele 14 testate in cursul zilei de sambata, au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, a informat, duminica, prefectul judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, potrivit Agerpres. "Duminica…

- *** Spitalul Județean de Urgența Zalau organizeaza procedura de recrutare și selecție, pentru pentru urmatoarele categorii de personal: • medici; • asistenți medicali; • personal sanitar cu studii superioare: chimiști, biologi, biochimiști, asistenți sociali; • personal auxiliar: infirmier, ingrijitor…

- Opt medici de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad si-au depus demisia. Cadrele medicale au anuntat ca vor sa se pensioneze. De asemenea, peste 80 de angajati si-au luat concediu medical in ultimele zile.Sase medici de la Unitatea de Primire Urgente si alti doi medici au plecat de la spitalul…

- Cei opt medici de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad si-au depus demisia, anuntand ca vor sa se pensioneze, in timp ce peste 80 de angajati si-au luat concediu medical in ultimele zile.Conducerea SCJU Arad a prezentat, marti, situatia personalului care este disponibil in aceasta perioada,…

- Peste 50 de medici din Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon“ Focșani ii solicita ministrului Sanatații,Victor Costache, prin intermediul unei scrisori deschise, sa trateze cu seriozitate activitatea din spital și sa nu ii mai ia in „deradere“ numind in Consiliul de Administrație „trei oameni…

- Peste 50 de medici din Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon“ Focșani ii solicita ministrului Sanatații, Victor Costache, prin intermediul unei scriori deschise, sa trateze cu seriozitate activitatea din spital și sa nu ii mai ia in „deradere“ numind in Consiliul de Administrație „trei oameni…