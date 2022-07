Stiri pe aceeasi tema

- Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza comunei…

- Pompierii din Targu Jiu au intervenit miercuri, 22 iunie, la Spitalul Judetean din Targu Jiu, unde au fost suspiciuni ca ar fi izbucnit un incendiu la liftul de serviciu, a transmis publicația locala Pandurul. 33 de persoane au fost evacuate din Sectia Chirurgie.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un barbat de 54 de ani, din Tataranu, a fost gasit carbonizat, in urma unui incendiu care i a cuprins locuinta.Nu cu mult timp in urma, trupul unui barbat de 54 de ani, din Tataranu, a fost gasit carbonizat, in urma unui incendiu care i a cuprins locuinta, izbucnit cel mai probabil din cauza unui aparat…

- Patru copaci au cazut si zeci de curti din municipiul Braila au fost inundate, in urma fenomenelor meteorologice inregistrate la nivelul intregului judet, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tragedie in gara la Voetin, județul Vrancea. Un barbat in varsta de 71 de ani a fost prins sub tren și a fost scos de localnici. Acesta a fost transportat de urgența cu elicopterul SMURD la spital, dupa ce a fost prins sub un tren in comuna Sihlea. A suferit leziuni grave lala membrele inferioare, a…

- Un batran de 71 de ani a fost transportat miercuri cu elicopterul la spital, dupa ce a fost prins sub un tren, in gara la Voetin, comuna Sihlea, si a suferit leziuni grave la membrele inferioare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari din cadrul Detasamentului…