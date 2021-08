Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții, ora 03.25, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in afara comunei Boghești, sat Placințeni- un autoturism a intrat in coliziune cu un copac. Polițiștii rutieri sosiți la fața locului au stabilit faptul ca, in jurul orei 3.20, un autoturism a…

- Doi tineri, unul din Cotesti si celalalt din judetul Braila, banuiti ca in ultimele doua luni ar fi inselat mai multe persoane din Vrancea prin metoda "COVID-19", au fost retinuti de politisti miercuri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Astazi, 4 august, ora 01,40,…

- Doua persoane din Braila au fost ranite, marti dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un parapet de beton de pe marginea soselei, la Dumbraveni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "In aceasta dimineata, in jurul orei 6,00,…

- Doi tineri de 20, respectiv 26 de ani au fost retinuti de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru trafic de droguri, in urma unui flagrant, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii specializati…

- Doua persoane din judetul Constanta au fost ranite pe DN 24D, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un copac, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati, prin…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, din municipiul Iasi, au fost retinuti de politistii vranceni fiind banuiti ca ar fi comis mai multe furturi in patru supermarketuri de pe raza municipiului Focsani, a informat, joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Ieri,…

