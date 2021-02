Trei tineri cu varste intre 18 si 28 de ani, prinsi in flagrant in timp ce furau catalizatoare auto si banuiti de savarsirea unor infractiuni de furt calificat in mai multe localitati din Vrancea, au fost arestati preventiv, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.



Potrivit Politiei, in noaptea de 18 spre 19 februarie, cei trei tineri ar fi sustras trei catalizatoare auto de pe raza judetului Galati, fiind depistati in localitatea Nanesti, pe itinerariul de deplasare de la locul savarsirii faptei catre domicilii. In autoturismul cu care cei trei se deplasau…