- Trei persoane din judetul Vrancea, intre care si un minor de 16 ani, au fost ranite in noaptea de Anul Nou din cauza unor articole pirotehnice utilizate necorespunzator, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Noaptea de 31 decembrie 2020 spre 1 ianuarie 2021 a adus si…

- *DOSARE PENALE/ARTICOLE PIROTEHNICE INDISPONIBILIZATE/ PERSOANE RANITE DE ARTICOLE PIROTEHNICE!* *Politistii vranceni au continuat activitatile privind verificarea comercializarii de articole pirotehnice si in ziua de 31 decembrie 2020 si in noaptea trecerii dintre ani.* In ultima zi din anul care tocmai…

- Politistii argeseni au continuat activitatile privind verificarea comercializarii de articole pirotehnice si in ziua de 31 decembrie 2020 si in noaptea trecerii dintre ani. In ultima zi din anul care tocmai s-a incheiat, precum si in noaptea de Anul Nou, politistii argeseni au confiscat inca aproximativ…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism, pe raza localitatii Mircestii Noi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La ora 09,40, am fost sesizati despre producerea unui accident rutier in localitatea Mircestii…

- Trei persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Vizantea Livezi in care au fost implicate doua autoturisme, unul dintre soferi fiind testat cu o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin…

- Doua femei si un barbat din judetul Constanta au fost retinute de politisti in cursul zilei de miercuri, pe raza municipiului Focsani, dupa ce ar fi sustras 10.000 de lei si 100 de euro dintr-o locuinta din Tamboesti, unde au intrat sub pretextul de a cumpara tuica, a informat Inspectoratul de Politie…