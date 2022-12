Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a incidentului feroviar survenit intre stațiile Sihlea – Gugești, in circulația trenurilor de calatori vor interveni urmatoarele modificari: In data de 01/02 decembrie 2022 trenul IR 1667 București Nord – Iași va circula ca și tren IR 12017 pe ruta Buzau (pl. ora 00:55) – Faurei – Barboși…

- Traficul feroviar este intrerupt pe intervalul de statii Gugesti – Sihlea dupa ce locomotiva unui tren de marfa TimRail Cargo s-a defectat, iar mecanicul nu a mai putut controla garnitura și a lovit un alt tren de marfa DB Cargo, a anunțat CFR, intr-un comunicat citat de Agerpres . „Locomotiva trenului…

- UPDATE ora 11:30 – Traficul feroviar este intrerupt pe intervalul de statii Gugesti – Sihlea, din cauza unui incident feroviar in care au fost implicate doua trenuri private de marfa, a anuntat joi dimineata Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. ‘Locomotiva trenului privat de marfa, care apartine…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta relansarea licitatiei deschise pentru ramele electrice inter-regionale (RE-IR2), anuntul fiind publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP), in urma validarii de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP). Procedura de licitatie…

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km, INTENSITATE V. Anunșul a fost facut de catre cei de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP.…

- Doua cutremure au avut loc luni seara, la doar cateva ore distanța, in Romania, anunța Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Al doilea cutremur s-a produs luni seara, in ziua de 17 Octombrie 2022, la ora 22:02:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA,…

- In ziua de 28 septembrie, la ora 11:14:35 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 115km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 114km S de Bacau, 115km V de Braila,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs ieri dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) si preluate de Agerpres. Seismul a avut intensitate II si…