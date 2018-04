Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN65 E574 Pitesti ndash; Slatina, in zona localitatii Optasi Magura din judetul Olt , la km 80, a avut loc o coliziune fontala intre un tir si o autoutilitara.Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe…

- Grav accident de circulație in județul Galați, pe Drumul Național 25 care leaga orașele Galați și Tecuci. Trei oameni au murit iar alte șase persoane sunt grav ranite și au fost transportate la spital dupa ce trei mașini au intrat in coliziune frontala. Trei dintre raniți sunt copii. Una dintre persoanele…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25, in localitatea Sendreni, judetul Galati, a avut loc un accident rutier, soldat cu mai multe victime, in care au fost...

- La data de 25 martie a.c., in jurul orei 06. 30, pe Drumul National 1, la kilometrul 405, pe raza municipiului Aiud, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Radesti, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de autoturismul ce circula in fata sa,…

- Un accident rutier s-a produs duminica dimineața pe DN23, la ieșire din Rastoaca, in zona Popasului Dumbravița. Din primele date, evenimentul rutier s-a soldat cu doi raniți. Intervin echipajele SMURD și SAJ Vrancea.Traficul rutier este blocat. UPDATE! Un tanar in varsta de 19 ani,…

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea, pe DN2 (E85). In accident au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, iar la aceasta ora traficul este blocat in totalitate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 , la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism.Traficul este oprit total.Autotrenurile…

