Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua in Argeș. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii…

- AUTORITAȚILE ACȚIONEAZA IN CONTINUARE IN SPRIJINUL CETAȚENILOR PENTRU A LIMITA RASPANDIREA NOULUI VIRUS 106 societați comerciale au fost verificate miercuri, 12 august a.c., in cadrul unor acțiuni care au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A RASPANDIRII VIRUSULUI SARS-COV-2, IN ULTIMELE 24 H, IN VRANCEA In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2.…

- Respectarea masurilor de protecție pentru limitarea raspandirii noului coronavirus sunt in continuare verificare de forțele de ordine, pe strazi dar și in spațiile comerciale din județul Suceava.Astfel, numai in cursul zilei de joi, 6 august, polițiștii au verificat 348 persoane și 86 societați ...

- Peste 170 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat, la nivel județean, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara in contextul pandemiei COVID-19. In activitațile desfașurate sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Vaslui, au fost angrenați…