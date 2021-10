Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu mai are paturi libere in unitatea ATI pentru bolnavi cu COVID-19 si nici ventilatoare pentru pacientii cu aceasta patologie, potrivit Agerpres. De asemenea, spitalele municipale din Radauti si din Falticeni nu mai dispun de paturi libere in ATI pentru…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu mai are paturi libere in unitatea ATI pentru bolnavi cu COVID-19 si nici ventilatoare pentru pacientii cu aceasta patologie. De asemenea, spitalele municipale din Radauti si din Falticeni nu mai dispun de paturi libere in ATI pentru pacienti infectati cu…

- La Spitalul Victor Babeș din Timișoara a fost deschisa o secție de Pre-terapie pentru bolnavii de Covid. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii numarului de pacienți cu forme severe in condițiile in care numarul de paturi de ATI este mic. „Creșterea accentuata a numarului de pacienți cu forme severe…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a informat ca vineri erau ocupate 443 de paturi de spital din cele 450 disponibile pentru pacientii confirmati pozitiv la COVID-19, iar la ATI mai erau libere doar sase paturi. Potrivit DSP Iasi, pentru persoanele depistate pozitiv cu noul coronavirus, in momentul de…

- Numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara a fost suplimentat de luni, dupa ce in ultimele zile a fost „o explozie” de pacienți care au ajuns la unitatea medicala. Potrivit reprezentanților spitalului, numarul de paturi…

- Cu un numar record de infectari miercuri in Dolj de la valul 3 incoace, 156 de noi cazuri, varianta Delta a umplut rapid sectiile de terapie intensiva din judet cu pacienti Covid cu forme severe. La Spitalul de Boli Infectioase si la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Craiova, saloanele…