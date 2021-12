Vrancea: Rată de vaccinare împotriva COVID-19 de circa 25% în judeţ Rata de vaccinare anti-COVID in judetul Vrancea a trecut de 25% la jumatatea lunii decembrie, fiind cu aproape patru procente mai mare fata 1 noiembrie 2021, potrivit raportarilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Astfel, daca la 1 noiembrie 2021 rata de vaccinare cu prima doza la nivelul judetului Vrancea era de 21,88%, respectiv 84.240 de persoane vaccinate, la 20 decembrie 2021 procentul de vaccinare cu prima doza a vrancenilor a ajuns la 25,36%, cu un total de 97.618 de persoane vaccinate. De asemenea, in perioada 1 noiembrie – 20 decembrie 2021, procentul celor care s-au vaccinat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

