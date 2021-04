Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs de o luna, probabil in cautarea mamei, a fost gasit duminica seara in jurul orei 19.00 pe marginea unui drum din județul Vrancea. „Mic și fașneț! A fost gasit hoinarind, probabil in cautarea mamei. Colegii din Vrancea l-au luat și l-au pus pe bancheta din echipaj pana la sosirea…

- In jurul orei 19.00, un apel 112 sesiza faptul ca un pui de urs a fost gasit de doua persoane pe marginea parții carosabile, la intrarea in localitatea Reghiu. Polițiștii Secției 9 Poliție Rurala sosiți la fața locului au gasit usulețul in varsta de circa 1 luna și au sesizat imediat Agenția pentru…

- ODATA CE ALEGI SPERANȚA, TOTUL ESTE POSIBIL! Colegii noștri, Cristi și Cristina se aflau in serviciul de patrulare cand au primit un apel 112 care anunța faptul ca un barbat se afla inconștient, cazut pe marginea parții carosabile, in comuna Varteșcoiu. Fiind foarte aproape, echipajul a ajuns inaintea…

- Gavrilaș Mureșan, administratorul primei clinici private din județ, nu se „potolește” in apropiere de pensie, ci se pregatește sa intre in hora cu dezvoltatorii imobiliari. Acesta vrea sa ridice o cladire multifuncționala langa Poliție. Administratorul Sanovil este in proces de obținere a autorizațiilor…

- O femeie de 80 de ani a decedat, marti dimineata, dupa ce a fost acrosata de un autoturism in timp ce traversa soseaua europeana E85, in localitatea Pufesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, informeaza Agerpres. "In aceasta dimineata (marti - n.r.), in jurul orei…

- Un echipaj de politie care a intervenit intr-un scandal casnic in catunul Ponorata a fost atacat de localnici, fiind necesara interventia luptatorilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale si a jandarmilor, a informat, duminica seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Doi tineri din judetul Tulcea au fost, miercuri, raniti in urma unui accident rutier inregistrat pe raza localitatii Horia, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), informeaza Agerpres. Primele cercetari de la locul evenimentului au aratat ca cei doi tineri, ambii in varsta de 18…