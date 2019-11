Productia de struguri de masa a fost, in toamna acestui an, cu aproape 50% mai mica decat recolta anului 2018, iar cea de struguri de vin cu circa 33% mai mica fata de anul anterior, potrivit datelor Directiei Agricole Judetene (DAJ) Vrancea. In 2019, productia de struguri de masa a fost de 5.000 kg/ha pentru strugurii de masa si de 6.200 kg/ha pentru strugurii de vin, in timp ce in anul 2018 a fost raportata o productie medie de struguri de masa de 9.535 kg/ha si de 9.245 kg/ha pentru strugurii de vin. Productiile mai mici obtinute in 2019 s-au datorat conditiilor meteo nefavorabile de la inceputul…