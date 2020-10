Vrancea: Prins conducând cu 218 km/h pe DN2 E85 Un barbat de 35 de ani din Tecuci a fost depistat, sambata, de politistii rutieri conducand cu 218 km/h pe DN2 E85. Potrivit IPJ Vrancea, conducatorul auto a fost inregistrat de aparatul radar, pe DN2 E85, in afara localitatii Haret, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 218 km/h, intr-o zona cu limitare de 100 km/h. Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 3.770 de lei, cu posibilitatea achitarii a jumatate din minimul prevazut de lege, respectiv 1.077,5 lei in 15 zile, pentru viteza, dar si pentru faptul ca nu avea asupra sa toate documentele. Ca masura complementara,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

