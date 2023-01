Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, a anuntat, luni, ca administratia judeteana a reziliat contractul cu firma care ar fi trebuit sa asigure serviciile de deszapezire in zona de sud a judetului, contract in valoare de aproape cinci milioane de lei pe an, dupa ce aceasta nu si-a indeplinit obligatiile in ultimele zile. ‘Am trimis notificare de reziliere a contractului de deszapezire care a asigurat prestarile de servicii pe deszapezire in lotul II sud. (…) Acest contract va fi si este reziliat si suntem in momentul acesta in identificarea celor care trebuie sa presteze…