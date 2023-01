Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a facut apel la cetateni sa acceseze centrele de permanenta in prima faza de aparitie a simptomelor de viroze respiratorii sau gripa, pentru a nu a aglomera Unitatea de Primiri Urgente (UPU ) a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani.…

- Un copil de 12 ani a ajuns la Unitatea de Primire a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, luni, dupa ce a fost acrosat de un autoturism, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea. ‘In jurul orei 11,00, un echipaj de urgenta B2 cu asistent s-a deplasat in localitatea…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani a demarat o ancheta dupa ce o femeie de 50 de ani a intrat in stop cardio-respirator, la circa doua ore dupa ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), si ulterior a decedat, a informat, vineri, unitatea medicala. ‘Pacienta a fost adusa…

- O femeie in varsta de 50 de ani, din Focșani, a murit ieri, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pntelimon”, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. In acest moment, potrivit unui comunicat, „la nivelul spitalului s-a constituit o comisie care va verifica daca au…

- Zece persoane au fost transportate la spital in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu. Microbuzul transporta aproximativ 20 de persoane, toate victimele,…