- Creșterea brusca a nivelului apelor pe raul Putna, in urma vijeliilor de sambata in Vrancea, au distrus rampele podului provizoriu de la Vadu Rosca, care face legatura cu satul Vulturu. P odul a fost inchis traficului inca de sambata seara de autoritați, care estimau ca urmeaza o viitura in zona. Duminica,…

- Circa 450 de persoane sunt nevoite sa foloseasca o ruta ocolitoare dupa ce podul provizoriu de la Vadu Rosca, comuna Vulturu, a fost inchis traficului rutier din cauza unei viituri pe raul Putna, in preajma podului formandu-se un baraj din trunchiuri de copaci si peturi care blocheaza scurgerea apei…

- Autoritatile din Vrancea sunt in alerta, dupa ce, in zona Vadu Rosca, s-au inregistrat precipitatii record, de aproape 100 de litri pe metru patrat. Pentru ca exista risc de producere a unor viituri pe raul Putna, Consiliul Judetean Vrancea a decis oprirea circulatiei tuturor autovehiculelor pe podul…

- Vrancea continua sa se afle, ca mare parte din țara, sub atenționari meteo de instabilitate atmosferica accentuata. In zona localitaților Lepșa-Tulnici s-au inregistrat precipitații sub forma de ploaie de 96,5 litri pe metrul patrat intr-o ora și jumatate. In urma ploilor abundente s-a format viitura…

- Accesul in curtea mai multor blocuri cu apartamente de pe strada Albișoara este o adevarata provocare pentru locatari. Drumul este numai gropi, iar din aceasta cauza șoferii sint nevoiți sa-și repare mașinile in fiecare an. In plus, trotuare nu exista. Locatarii au depus petiții la Pretura sectorului…

- Consiliul Județean Vrancea a primit mai multe sesizari din partea cetațenilor care tranziteaza DJ 204 D, in zona podului provizoriu construit recent (pe ruta Vadu Roșca – Vulturu), cu referire la nerespectarea restricției de tonaj de catre anumite firme cu activitați in zona și nu numai. Imaginile primite…

