- Un pod peste raul Putna, care face legatura intre satele vrancene Vulturu si Vadu Rosca, s-a prabusit sambata seara, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres . Nu au fost inregistrate victime in urma prabusirii podului, transmit polițiștii, care precizeaza ca nu sunt…

- Au fost reluate lucrarile de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere județene. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca in aceste zile se lucreaza la reabilitarea și consolidarea podului din beton armat pe DJ 204 D, peste raul Putna, in localitatea Vulturu,…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație serviciile de proiectare pentru obiectivul de investiții „Spitalul judetean de urgenta Focsani – județul Vrancea“. Președintele CJ Vrancea, Catalin Toma, a anunțat inca de acum aproximativ doua saptamani ca in prima parte a acestui an va scoate la licitație…

- Catalin Toma, președinte CJ Vrancea: ”Vom susține financiar cea mai mare unitate spitaliceasca din județ și vom finanța elaborarea proiectului tehnic pentru noul spital” Consiliul Județean Vrancea va susține sistemul de sanatate din Vrancea și in acest an, așa cum s-a intamplat și in 2021, atunci cand…